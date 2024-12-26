Çin’in ABD ekonomisini geçemeyeceği öngörüldü

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Cebr), Çin'in önümüzdeki 15 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'yi geçemeyeceğini öngördü.

Londra merkezli Cebr, 2024 yılının "Dünya Ekonomi Ligi" raporunu yayımladı. Raporda 2039 yılına kadar önümüzdeki 15 yılın projeksiyonu çıkarıldı.

Çin ikinci sırasındaki yerini korurken, Hindistan Almanya ve Japonya'yı geride bırakarak üçüncülüğe çıkacak.

Rapora göre, küresel GSYH büyümesinin 2025'te de devam etmesi ve 2024'teki tahmini %2,7'den hafif bir artışla reel olarak %2,8'e ulaşması öngörülüyor. Ancak bu, tarihsel eğilimlerle karşılaştırıldığında zayıf kalıyor ve ekonomiler kalıcı enflasyonist baskılara yönelirken ve bunlara uyum sağlarken süregelen zorlukları yansıtıyor.

Nominal olarak dünya GSYH'sinin 2024 yılı genelinde 110 trilyon ABD doları olacağı ve 2039 yılına kadar ikiye katlanarak 221 trilyon ABD dolarına ulaşacağı tahmin edildi. Büyümenin büyük kısmı, önceden daha az gelişmiş ekonomiler ile daha olgun ekonomiler arasındaki yakalamayı yansıtacak.

Cebr Ekonomik İçgörü Başkanı Christopher Breen raporla ilgili şunları söyledi:

"Bu yılki rapor, küresel ekonomik görünümün bir dizi yeni gerçekliğe bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Kendi kendine yeterliliği artırmak ve siyasi haklardan mahrum bırakmayı azaltmak giderek daha gerekli hale geldiğinden, artan korumacılık kalıcı olmaya devam edecek. Ancak dünya, kimseye fayda sağlamayan geniş kapsamlı tarifelere aşırı uyum sağlama riskiyle karşı karşıya. Pek çok ekonomi için bir başka yeni gerçek de, yaşlanan nüfusun kamu maliyesi üzerindeki etkisi nedeniyle genç nesillerin ebeveynlerinden daha fakir olacağıdır. Bu durum siyasi ve toplumsal sürtüşmelere neden olmaya devam edecek; Fransa'daki son gelişmeler, bütçe kısıtlamalarının giderek daha şiddetli hale gelmesiyle ortaya çıkabilecek istikrarsızlığa örnek teşkil edecek. Ne yazık ki pek çok kişinin kolaylıkla kabul ettiği olası gerçekliklerden biri dünyanın iklim değişikliği hedeflerini tutturamamasıdır. Ülkeleri net sıfır konusunda en fazla ilerleme kaydedenler, karbondan arındırmanın refahla çeliştiğine inanmak yerine bunu yaparken ekonomik fırsat görenlerdir; bu, hükümetlere bu konuda tereddütlü bir destekle karşı karşıya kalan bir derstir."

ÇİN 15 YIL ABD'Yİ GEÇEMEYECEK

Çin'in emlak sektöründe süregelen zorluklar ve zayıf iç talep ortamında, ilk kanıtlar, faiz indirimleri ve yerel yönetim borçlarının yeniden yapılandırılması gibi son teşvik önlemlerinin büyümeyi desteklediğini gösteriyor.

Raporda, "Ancak bu politikaların gecikmeli etkisi ve süregelen ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, Çin'in önümüzdeki 15 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi geçemeyeceğini tahmin ediyoruz; bu da Çin'in uzun vadeli gidişatına ilişkin daha ılımlı bir görünümü yansıtıyor." denildi.

Cebr Yönetici Ekonomisti ve Tahmin Lideri Sam Miley şu yorumu yaptı:

"Çin ekonomisi, yurt içi faaliyetlerde yavaşlama, kalıcı deflasyonist baskı ve demografik değişimlerin ağırlığı da dahil olmak üzere önemli zorluklarla boğuşuyor. Uzun vadeli dayanıklılığı artırmayı amaçlayan son teşvik önlemleri uygulansa da, daha güçlü bir mali müdahale olmadan bunların kısa vadeli etkileri sınırlı görünüyor. Yaklaşan mali teşvike ilişkin son sinyaller bir miktar iyimserlik sunuyor ancak bu tedbirleri çevreleyen netlik eksikliği, bunların anakaradaki ekonomik yavaşlamaya karşı koyma potansiyelleri konusunda belirsizlik yaratıyor. Bu olumsuz rüzgarların ışığında, tahmin ufkumuzda Çin'in artık GSYH açısından dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi geçeceğini tahmin etmiyoruz. Her ne kadar yapısal ve demografik kısıtlamalar Çin'in küresel ekonomik lider olarak görev süresinin kısa süreceğini öne sürse de, Çin'in eninde sonunda zirvede yer almasını bekliyoruz."

HİNDİSTAN'IN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Rapora göre Hindistan, küresel bir ekonomik güç merkezi olarak konumunu sağlamlaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2025 yılına gelindiğinde Japonya'nın yerini alarak dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline gelmesi öngörülüyor. 2028'de 5 trilyon dolarlık kilometre taşını geçmesi ve 2029'da Almanya'yı geçerek dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

Raporda, daha ileriye bakıldığında, Hindistan'ın 2036 yılına kadar 10 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaşması bekleniyor; bu da Hindistan'ın küresel ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olarak uzun vadeli potansiyelini vurguluyor.

Cebr Kıdemli Ekonomisti Pushpin Singh de şu gözlemde bulundu:

"Hindistan, küresel bir ekonomik güç merkezi olarak yükselişini sürdürüyor; GSYİH'nın 2025'te Japonya'yı geçmesi, 2028'de 5 trilyon doları geçmesi ve 2029'da üçüncü büyük ekonomi olarak Almanya'yı geçmesi bekleniyor. 2036 yılına kadar dünyanın üçüncü 10 trilyon dolarlık ekonomisi olma yolunda ilerleyen Hindistan'ın yükselişi, büyüyen orta sınıfı, yapısal reformları ve altyapıya yönelik hedefli yatırımlardan kaynaklanıyor ve yeşil enerji. Enflasyon ve yavaşlayan tüketim gibi kısa vadeli baskılar zorluklar yaratırken, Hindistan'ın uzun vadeli görünümü sağlam kalıyor ve küresel büyümenin temel itici gücü rolünün altını çiziyor."

AVRUPA'DA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Başlıca Avrupa ekonomilerinin göreceli konumlarının çok fazla değişmesi beklenmiyor. Ancak İngiltere ekonomisinin 2024'te Fransa'dan %13,7 daha büyük olması beklenirken, bu farkın 2039'da %25,2'ye genişleyeceği öngörülüyor. Benzer şekilde Almanya'nın ekonomisinin şu anda İngiltere'den %30,7 daha büyük olduğu tahmin edilirken bu farkın 2039 yılına kadar önemli ölçüde küçülerek sadece %19,8'e gerilemesi bekleniyor.

Dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olan Endonezya, 2016'dan bu yana dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi; ancak 2039 yılına kadar ilk 10'a gireceği tahmin ediliyor. Hızla genişleyen Asya ekonomileri aynı zamanda en hızlı yükselenler listesinin de başında gelirken, Bangladeş'in bu ekonomiyi daha da artırması bekleniyor.

Güney Amerika'nın en büyük iki ekonomisi için birbirine zıt ekonomik gidişatlar ortaya çıkıyor. Arjantin, mali konsolidasyon, kalıcı borç ve hiperenflasyon gibi süregelen zorluklarla karşı karşıya kalırken, küresel sıralamasının 2039 yılına kadar 27'inci sıraya gerilemesi öngörülüyor. Buna karşılık, Brezilya yükselişe geçerek aynı dönemde dünyanın sekizinci büyük ekonomisi haline gelecek.