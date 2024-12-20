Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi "Noel alışveriş döneminde" geriledi

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayı Almanya Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da kasımda eksi 22,2 puan olan endeks, bu ay eksi 23 puana indi.

Ifo'nun açıklamasında, "Perakendeciler mevcut durumlarını aralıkta kasıma kıyasla biraz daha kötü olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentileri de hafifçe geriledi." ifadelerine yer verildi.

Perakende sektöründe 2025 yılı için işaretlerin karışık olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Harcanabilir gelirin artması olumlu bir ivme sağlayabilir. Öte yandan, ekonomik politika belirsizliği hem perakendeciler hem de tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gıda, tüketici elektroniği ve elektrikli ürünler perakende ticaretinde iş ortamı aralıkta yükselirken, mobilya ve yapı malzemeleri ticaretinde iş ortamı kötüleşti.

Ifo Başkanı Uzmanı Patrick Höppner, 2024'ün perakende sektörü için çok zorlu geçtiğini belirterek, "Birçok perakendeci, tüketici duyarlılığında bir iyileşme beklese de genel ekonomik ortamın 2025'te de zor olmaya devam etmesi muhtemel." ifadesini kullandı.

Höppner, zayıflayan talebe ek olarak kalifiye işçi sıkıntısının da birçok perakendeci için önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

- Alman ekonomisi büyümede zorluk yaşıyor

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

- 121,4 milyar avroluk öngörü

Bu arada, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) kasım ve aralık aylarındaki perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak toplam 121,4 milyar avroya ulaşacağını öngörüyor.

HDE'ye göre Almanlar, ekonomiye düşük tüketici güvenine rağmen Noel hediyeleri için ortalama 297 avro harcamayı planlıyor.

Ülkede oyuncak perakendecileri yıllık satışlarının neredeyse dörtte birini Noel döneminde gerçekleşiyor.