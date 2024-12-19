Çin’de ipotekli konut kredisi faizi arttı

Araştırma şirketi Data Motion International Trading Pte'nin yeni verilerine göre, Çin bankaları son üç yılda ilk kez ipotekli konut kredisi maliyetlerini artırdılar.

Singapur merkezli Data Motion International Trading Pte'nin verilerine göre, 42 büyük şehirde ilk konut alıcıları için ortalama ipotek oranı Kasım ayında bir önceki ayki rekor düşük seviye olan %3,05'ten %3,08'e yükselerek Ekim 2021'den bu yana ilk kez artış gösterdi.

Konut piyasası üç yıl önce başlayan ve ekonomiye yayılan bir düşüş içinde olduğu için bu değişiklik şaşırtıcıydı.

Eylül ayı sonunda başlayan teşvik hamlesinin ardından satışlarda son dönemde görülen iyileşme işaretlerine rağmen emlak fiyatları hala düşüyor. Kârlılığın önemli bir ölçütü olan net faiz marjının rekor düzeyde düşük olmasıyla mücadele eden Çin bankaları, merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyeti üzerinde bir kısıtlama haline gelen defterlerini artırma baskısı altında. Gelecek yıl öngörülen daha derin kesintiler, kredi verenlerin azalan kredi oranlarıyla başa çıkmanın yollarını bulma konusundaki zorluklarını artıracak.