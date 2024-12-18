Türkiye’de kasımda 153 bin 14 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,6 artışla 153 bin 14 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e çıktı.

İstanbul, kasımda konut satışlarında 26 bin 320 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 14 bin 916 ile Ankara, 8 bin 583 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak sıralandı.

Kasımda yabancılara 2 bin 151 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 780 konutla İstanbul aldı. Bu ili 752 konutla Antalya ve 191 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı, ocak-kasım döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 21 bin 363 oldu.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 artarak 21 bin 804'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 21,3 azalarak 135 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 5 bin 213, ocak-kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

İlk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,7 artarak 49 bin 274'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise yıllık bazda yüzde 24,2 artarak 407 bin 832 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ikinci el konut satış sayısı yıllık bazda 64,6 artarak 103 bin 740 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 857 bin 556 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 1 milyon 130 bin 179 olarak kayıtlara geçti.