Apara Gündem Bakan Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz
Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:58

Bakan Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Bakan Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ve vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Şimşek X hesabından "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz