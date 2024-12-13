Trump’ın danışmanı Çin’i döviz manipülasyonuna karşı uyardı

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, yeni yönetimin Çin'in para birimini manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişimine "sevgiyle" bakmayacağını söyledi.

Navarro, Beyaz Saray'ın Hazine Bakanlığı'nın yabancı ticaret ortaklarının para birimlerini manipüle edip etmediklerini araştıran iki yıllık incelemesine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Ancak Navarro, "Trump Hazine Bakanlığı'nın Çin'in para birimi manipülasyonunu çok severek karşılayacağına inanmıyorum. Çin'in döviz manipülatörü olarak geçmişi iyi biliniyor" dedi.

Trump yönetimi 2019'da Çin'i döviz manipülatörü olarak etiketlemiş, ABD hükümeti 1994'ten bu yana ilk kez bu tespiti yapmıştı. Bu karar bir sonraki yıl iptal edilmişti. Bu hamle somut olmaktan ziyade sembolik bir adım olsa da Trump'ın seçim kampanyası sırasında sık sık tehdit ettiği gibi dünyanın iki numaralı ekonomisiyle eşi benzeri görülmemiş bir ticaret savaşına girmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor.

2019'daki hamle, Çin hükümetinin para biriminin değerinin dolar karşısında düşmesine izin verdiği bir dönemin ardından gelmişti.