Apara Gündem Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:48 Son Güncelleme: 12.12.2024 15:13

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 6 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 92 milyar 818 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
29.11.202464.92092.818157.738
06.12.202464.37995.011159.390

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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