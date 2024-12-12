Kayseri’de Rüzgar Enerjisi Projesi’nde önemli aşama: Türbin sevkiyatı tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Rüzgar Enerjisi Projesi'ndeki dev türbin parçalarının Kayseri'ye sevkiyatı tamamlandı. Türbinlerin en büyüğü 81,5 metre uzunluğunda ve en ağırı 155 ton ağırlığında olduğu açıklanırken, montajları tamamlandığında, 194,5 metre tepe yüksekliğine ulaşacak olan bu dev yapılar, yaklaşık 65 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayımlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen proje, Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip durumda. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin ilerleyişi hakkında yaptığı açıklamada, "Ulaşım hizmetleri alanında kendi enerjimizi üretmek için mevsim koşullarındaki zorluklara rağmen büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu proje, hem çevreci ulaşım çözümleri hem de kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı açısından Türkiye'ye örnek olacak. Belediye hizmetleri alanındaki yenilikçi, çevreci çözümler ile geliştirilen bu projelerin, Kayseri'nin vizyonunu ortaya koyuyor oluşu bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her şey Kayseri'miz için" dedi.

21 megawatt gücündeki yenilenebilir enerji projesi, karbon ayak izini azaltarak Kayseri'nin çevre dostu şehirler arasındaki yerini pekiştirecek. Kayseri Ulaşım A.Ş., bu çevreci hamleyle hem toplu ulaşımda sürdürülebilir çözümler sunmayı hem de Türkiye'nin temiz enerji hedeflerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Projenin hayata geçirilmesinde iş insanı Samet Koç'un da aktif rol aldığı öğrenilirken, Koç da sevkiyat sırasında proje alanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte hazır bulundu.