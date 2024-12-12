İsviçre Merkez Bankası faizi 50 baz puan düşürdü

SNB açıklamasında, politika faizinin 50 baz düşürülerek yüzde 0,5'e çekildiği bildirildi.

Analistlerin 25 baz puanlık beklentilerinin üstünde gerçekleşen bugünkü faiz indirimi, SNB'nin 9 yıl aradan sonra mart ayında yaptığı ilk faiz indiriminin ardından art arda dördüncü indirim oldu.

Banka 26 Eylül'de üçüncü kez faiz indirimine gitmişti.

SNB, martta Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

Böylece banka bu kararıyla gelişmiş ülkeler arasında politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü durumunu sürdürdü.

İsviçre'de son çeyrekte çekirdek enflasyon baskısının bir önceki çeyreğe kıyasla tekrar azaldığının belirtildiği açıklamada, "Enflasyon baskısını izlemeye devam edeceğiz ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekirse para politikasında düzenleme yapacağız." ifadesi yer aldı.

SNB, faiz oranı kararı için çok önemli olan enflasyon tahminini bir kez daha düşürdü. Banka, bu yıl için ortalama enflasyon tahminini yüzde 1,2'den 1,1'e ve 2025 için yüzde 0,6'dan 0,3'e çekti.

İsviçre, büyük ekonomiler arasında en düşük enflasyon oranlarından birine sahip.

Ülkede kasımda yüzde 0,7 olan yıllık enflasyonun, Haziran 2023'ten bu yana SNB'nin hedef aralığı olan yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesi dikkati çekiyor.

Banka, İsviçre'nin ekonomik büyümesini ise bu yıl için yaklaşık yüzde 1 olarak tahmin ederken, 2025'te ülkenin yüzde 1,0 ila 1,5 büyümesini bekliyor.