Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Cari açığın yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.