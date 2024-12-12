Apara Gündem Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:25

Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın 7,7 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Cari açığın yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

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Bakan Şimşek: Cari açık 7,7 milyar dolara geriledi
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