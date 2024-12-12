ABD’li fon yöneticilerinden pozitif TL yorumu

Pinebridge Investments LLC ve T. Rowe Price Group Inc. fon yöneticileri, TCMB'nin politikalarına işaret ederek, Türk lirasının 2025'te gelişmekte olan piyasa para birimleri içinde en iyi yatırım tercihi olarak gördüklerini belirttiler.

"TL, HAZİRAN 2024'TEN BU YANA VARLIK PORTFÖYLERİMİZDE ÖNEMLİ BİR CARRY TRADE OLDU"

T. Rowe Price Stratejisti ve Portföy yöneticisi Wenting Shen, "Türk lirası uzun pozisyonlar, Haziran 2024'ten bu yana bazı çoklu varlık portföylerimizde önemli bir carry trade oldu - ani değer kaybının ardından yakın zamanda pozisyona ekleme yaptık. Bu işlemin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

"TL, TRUMP'IN 2. DÖNEMİNDE GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİNDEN ÇOK AZ ETKİLENİYOR"

Pinebridge'de gelişmekte olan küresel sabit gelir eş başkanı Anders Faergemann'a göre de Türkiye'nin para birimi ve borcu Trump'ın ikinci döneminde gümrük vergisi tehdidinden çok az etkileniyor. Faergemann, "Hâlâ Türk lirasının zayıflayacağını veya değer kaybedeceğini iddia edebilirsiniz, ancak bu ölçülü bir hızda olacak. TCMB faiz oranlarını düşürürken, belki de tahvillere de bakmanız gerektiğini tartışabilirsiniz" dedi. Türk lirası, Donald Trump'ın geçen ay ABD başkanlık seçimlerini kazandığı hafta en az etkilenen gelişmekte olan piyasa para birimlerinden biri oldu. Hedge fonları, kamu bankalarının para birimine verdiği destek ve cazip getiri beklentisinden cesaret alarak Türk para birimine yöneldi.