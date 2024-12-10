TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.

Endeks, Ekim 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13, ham maddelerde (yakıt hariç) 7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3 artarken, yakıtlarda yüzde 9,3 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 artarken yakıtlarda yüzde 4,7 düştü.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 17,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise ekimde yıllık bazda yüzde 3,7 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6, yakıtlarda yüzde 2,7 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) 0,4 artış olarak kayıtlara geçti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, eylülde 148 olan ihracat miktar endeksi, ekimde yüzde 1,3 azalışla 146,1 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ekimde 162,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,6 azalarak 155,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, eylülde 117,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak eylülde 124,9'a yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ekimde 123,9 olan endeks yüzde 2,2 azalarak bu yılın aynı ayında 121,1 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl ekimde 86,1 olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak bu yılın aynı ayında 86 olarak kayıtlara geçti.