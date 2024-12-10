Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 18 aydır tek hanelerde seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, en büyük önceliklerinden biri olan istihdam ve iş gücüne katılım oranındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor."

İş gücünün ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Yüzyılı'nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz."