Asgari ücret zam pazarlığı başladı

"SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARIMIZI GELİŞTİRDİK, ÇÖZEMEYECEĞİMİZ BİR SORUN KALMADI"

Asgari ücret sürecine ilişkin konuşan Işıkhan, "Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de işveren temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğu çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim. Cumhurbaşkanımız il toplantısında asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız" diye konuştu.