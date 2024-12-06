Apara Gündem Fitch, Türkiye için büyüme tahminlerini güncelledi
Giriş Tarihi: 6.12.2024 10:14

Fitch, Türkiye için büyüme tahminlerini güncelledi

Fitch, Türkiye için büyüme tahminlerini güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2025'te %2,6 büyümesini bekliyor.

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Eylül ayındaki tahminlerinde kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

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Fitch, Türkiye için büyüme tahminlerini güncelledi
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