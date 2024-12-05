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Giriş Tarihi: 5.12.2024 09:13 Son Güncelleme: 5.12.2024 09:14

Çin'deki İngiliz ve Alman firmaları endişeli

Çin’deki İngiliz ve Alman firmaları endişeli

Çin'deki İngiliz ve Alman firmaları iş yapmakta daha zorlanıyorken gelecek yılın görünümü konusunda endişe duyuyorlar.

Çin'deki İngiliz ve Alman şirketlerini temsil eden ticaret odalarının yayınladıkları iki yeni ankete göre, Çin'deki İngiliz ve Alman firmaları iş yapmakta daha zorlanıyor ve gelecek yılın görünümü konusunda endişeli.

Çin'deki İngiliz Ticaret Odası'nın yakın zamanda üyeleri arasında yaptığı göre, İngiliz şirketlerinin yaklaşık %58'i son 12 ayda Asya ülkesinde faaliyet göstermenin daha zor olduğunu düşünmektedir; bu, katılımcıların çoğunluğunun daha zorlu bir ortam bildirdiği beşinci yıl olmuştur.

Çin'deki Alman Ticaret Odası tarafından ayrı bir anket de, firmaların üçte birinden daha azının 2025 yılında sektörleri hakkında iyimser olduğunu ortaya koydu.

Anketler, jeopolitik gerilimler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi hakkındaki kötümserlik ve otomobil gibi sektörlerde Çinli firmaların daha güçlü rekabeti nedeniyle Çin'e yapılan yabancı yatırımların düştüğü bir dönemde geldi.

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Çin'deki İngiliz ve Alman firmaları endişeli
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