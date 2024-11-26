Apara Gündem SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı yakında kaldırılacak
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:28

SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı yakında kaldırılacak

SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı yakında kaldırılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." dedi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yasağın kaldırılmasına ilişkin Gönül, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

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SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı yakında kaldırılacak
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