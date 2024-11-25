Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çin Merkez Bankası (PBOC) temel politika faiz oranını sabit tuttu ve orta vadeli likidite yönetimi aracıyla finansal sistemden milyarlarca yuan likidite çekti.

550 MİLYAR YUAN PİYASADAN ÇEKİLDİ

Çin Merkez Bankası bugün bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) aracılığıyla bankacılık sistemine 900 milyar yuan ya da yaklaşık 124,26 milyar dolar likidite verdi ve faiz oranını değiştirmeyerek %2,00 olarak korudu. Aylık operasyonda, PBOC 900 milyar yuan (124 milyar $) politika kredisi sundu ve Kasım ayı 1,45 trilyon yuanlık vade dönümü düşüldükten sonra 550 milyar yuan likidite piyasadan çekilmiş oldu.

Son aylarda Çinli yetkililer, PBOC'nin yedi günlük ters repo oranını ana politika oranı olarak yeniden belirlerken, daha kısa vadeli operasyonun likiditeyi yönetmede daha büyük bir rol oynamasına izin vererek Batılı merkez bankalarınınkiyle daha uyumlu bir uygulama gerçekleştiriyor.

GEVŞEME DEVAM EDECEK

Ekonomistler, MLF aracıyla nakit boşaltmanın bu değişimi kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Yetkililer kredi talebini artırmaya ve finansal piyasaları yeniden canlandırmaya çalışırken merkez bankasının gevşemeye devam etmesi muhtemel.

Standard Chartered ekonomisti Hunter Chan, likidite talebini karşılamak için kredi verenlerin zorunlu karşılık oranlarında 25 baz puanlık bir indirim çağrısını sürdürdüğünü söyledi. Chan, PBOC'nin ayrıca doğrudan ters repo operasyonlarının ve hazine tahvili net alımlarının boyutunu artırabileceğini söyledi.