Apara Gündem Avrupa borsaları ve ABD vadeli endekslerinde olumlu hava
Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:47 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:10

Avrupa borsaları ve ABD vadeli endekslerinde olumlu hava

Avrupa borsaları ve ABD vadeli endekslerinde olumlu hava

Trump'ın Hazine Bakanlığı için Scott Bessent'i seçmesi, ABD ekonomisinde ve finans piyasalarında daha fazla istikrar şeklinde yorumlandı. Karar, piyasalarda olumlu bir hava estirdi.

Trump'ın Hazine Bakanlığı için Scott Bessent'i seçmesi, ABD ekonomisine ve finans piyasalarına daha fazla istikrar getirecek ölçülü bir seçim olarak değerlendirildi ve piyasalarda pozitif bir hava estirdi.

Avrupa'da borsalar pozitif seyir izliyorlar ve ABD vadeli endeksleri de artıdalar. Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 510 puanın üzerinde. DAX yüzde 0,42, Cac-40 yüzde 0,58 ve FTSE 100 yüzde 0,39 yükseldi.

ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde de güçlü kazançlar var. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,61, S&P 500 yüzde 0,46 ve Nasdaq 100 yüzode 0,49 artıda.

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Avrupa borsaları ve ABD vadeli endekslerinde olumlu hava
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