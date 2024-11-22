Merkez Bankası için faiz indirim tahmini

Morgan Stanley Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indirim tahminini öne çekti. Bankadan yapılan açıklamada sıkı para duruşunun hala devam ettiği vurgulandı.

FAİZ İNDİRİM SİNYALİ

Kurum Ekonomisti Hande Küçük paylaştığı raporda "Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası'nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor" ifadesi yer aldı.

Faiz indirim tahmini Ocak ayından Aralık ayına çekilirken sıkı para duruşunun hala hakim olduğu belirtildi. Merkez Bankası sekizinci ayda da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de tutarken enflasyondaki yavaşlamayla beraber faiz indirimi olabileceği sinyali vermişti.

200 BAZ PUANLIK İNDİRİM İÇİN ALAN AÇIKLANACAK

Küçük, manşet enflasyonun Kasım'da aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 46,5, Aralık'ta aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 44,5'e gerileyeceğini, bu durumun Aralık ayında 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranını pozitif bölgede tutacağını öngördü.

Açıklamada "enflasyondaki yavaşlama duraklarsa faiz indirimlerine ara verilebilir veya Merkez Bankası daha küçük adımlarla indirimlere devam edebilir" ifadesine yer verildi.