Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Ekim ayında toparlanma eğilimi gösteren Japon ihracatındaki yıllık yükseliş temel olarak Çin'e yapılan sevkiyatlardaki yıllık bazda %1,5'lik artıştan kaynaklandı ve çip üretim ekipmanlarına yönelik güçlü taleple desteklendi.

Ancak, Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD'ye yapılan ihracat, otomobil sevkiyatlarındaki zayıflığı yansıtarak yıllık bazda -%6,2 düştü.

İthalat tarafında ise büyüme %0,4 ile mütevazı bir seviyede kaldı ve toplam 9 trilyon 888 milyar Yen olarak gerçekleşti. Analistler ise ithalatta yüzde 0,3 daralma bekliyorlardı.

Bunun sonucunda aylık ticaret dengesi -461,2 milyar Yen olarak gerçekleşerek üst üste dördüncü ayında da açık verdi. Beklenti 360,4 milya yen açık verileceği yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ihracat aylık bazda %-0,7 düşüşle 8 trilyon 882 milyar Yen olurken, ithalat %0,2 artışla 9 trilyon 239 milyar Yen'e yükseldi ve mevsimsellikten arındırılmış ticaret açığı -358 milyar Yen oldu.