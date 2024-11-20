Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Çin MB, 1 yıllık kredi faiz oranını %3,1'de ve 5 yıllık LPR'yi %3,6'da tutacağını açıkladı. Reuters'ın anketine katılan piyasa gözlemcileri, PBOC'nin bu ay kredi faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyordu.

JLL'nin baş ekonomisti ve Büyük Çin araştırma başkanı Bruce Pang, "bu ay LPR'yi ayarlamaya acil bir ihtiyaç yok" dedi ve Çinli liderlerin muhtemelen ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan son önlemlerin etkisini değerlendirmeye devam ettiğini de belirtti.

Çin ticari bankalarındaki rekor düşük net faiz marjlarının düşük kredi faizlerini destekleme kabiliyetlerini sınırladığını belirten Pang, "yıl sonundan önce başka bir politika faizi indirimi olası görünmese de, 2025'te faiz indirimi potansiyeli devam ediyor" diye konuştu.

1 yıllık LPR Çin'deki kurumsal ve hane halkı kredilerinin çoğunu etkilerken, 5 yıllık LPR mortgage oranları için bir ölçüt görevi görüyor.