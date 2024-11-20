BofA’dan dikkat çeken TCMB analizi: İndirim için alan var

BofA Securities ekonomistleri, Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyeleri ve enflasyondaki yukarı yönlü sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminde "aciliyet olmadığını" yazdı.

BofA'nın temel senaryosunda Kasım enflasyonunun yüzde 2'nin altında kalması ve verilerin hizmet fiyatlarındaki artışın daha da yumuşadığını göstermesi durumunda, Aralık ayında 200 ile 250 baz puanlık indirimin mümkün olduğu belirtildi.

BofA, Aralık ayında bir faiz indirimi olması durumunda, özellikle asgari ücret artışının daha yüksek olması halinde, Ocak ayında TCMB'nin pas geçme olasılığının da olduğunu söyledi.

Banka ekonomistleri TCMB'nin her toplantıda faiz indirimine gitmesine gerek olmadığını, para politikası duruşunun sıkılaşmadan sıkı kalmasını sağlamak için faiz indirimleri ve makro ihtiyati tedbirlerin bir karışımı olabileceğini söyledi.

BofA'ya göre düşük cari açık ve düşük petrol fiyatları Türk lirasını desteklemeye devam edecek ve TCMB'nin daha rahat gevşemesine olanak sağlayacak.