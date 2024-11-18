Apara Gündem Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,1 arttı
Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:22 Son Güncelleme: 18.11.2024 10:42

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,1 arttı

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,1 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. 2024 yılı ekim ayında Türkiye'de konutların fiyat değişimleri bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir'de yüzde 28,7 yükseldi.

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Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 2,1 arttı
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