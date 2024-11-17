Asgari ücret 2025 zam hesabı değişti

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Karahan, yılın son enflasyon raporunu sunduktan sonra aldığı sorularda yurt dışı toplantılarında asgari ücret zammına ilişkin geçen diyalogta soruldu. Merkez Bankası Başkanı Karahan, "İddia edildiği gibi kapalı kapılar ardında başka bir şey söylediğimiz doğru değil. Bunu net bir şekilde yalanlamak istiyorum" diyerek konuya ililşkin şu açıklamalarda bulundu:

"ASGARİ ÜCRET KURULUNUN TARAFI DEĞİLİZ"

Bu konuda bizim normatif bir şekilde şöyle olmalı diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz. Bir kurul var burada. Kurul toplanıyor. Belli süreçleri var. Süreçleri işletiyor. Çeşitli kesimleri dinliyor ve bir karar veriyor. Biz bu kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Bununla birlikte raporumuzda bir enflasyon tahmini vermek durumundayız. Hedefleme yapıyoruz.

Dolayısıyla ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar yapmamız gerekiyor. Buradaki varsayımları yaparken de yetkili merciilerin yaptığı açıklamalar üzerinden farklı senaryolar oluşturuyoruz. Bu doğrultuda bir varsayım seti kullanarak tahminlerimizi oluşturuyoruz.

"ENFLASYON DÜŞTÜĞÜNDE TÜM KESİMLERE YANSIR"

Fakat genel olarak şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bunda kararlıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızla da bu kararlı duruşu gösterdiğimizi düşünüyorum.

Enflasyon net bir şekilde düştüğünde alım gücünün arttığını, kalıcı bir düzelme olduğunu ve refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından daha düzgün bir şekilde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum.