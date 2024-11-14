Fitch: Japonya’nın yeni siyasi dinamikleri pozitif mali trendleri zorlayabilir

"Temel varsayımımız, son yıllardaki olumlu eğilimler bağlamında Japonya'nın kredi ölçütlerinin önemli ölçüde etkilenmeyeceği, ancak daha gevşek mali politikanın zaman içinde ülke notu için risk oluşturabileceği yönündedir" ifadelerini kullanın Fitch, "Temel görüşümüz, yeni siyasi dengenin Japonya'nın mali yaklaşımında sadece marjinal değişikliklere yol açacağı, hükümetin hala kademeli mali konsolidasyon izleyeceği ve para politikasının normalleştiği bir dönemde tahvil piyasasında oynaklığa neden olabilecek büyük politika değişikliklerine karşı temkinli olacağı yönündedir" dedi.

Japonya'nın Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere güçlü bir bürokrasi ve kurumlara sahip olduğunu ve mali konsolidasyon, temkinli politika oluşturma konusunda yerleşik bir kurumsal bağlılık olduğuna inandıklarını anlatan Fitch, "Bununla birlikte, yeni siyasi dinamiklerin daha gevşek maliye politikasına yol açması riski bulunmakta" dedi.

Mali konsolidasyon beklentilerinin, bir sonraki ABD yönetimi tarafından Japonya'nın ihracatına yönelik daha yüksek gümrük tarifeleri potansiyeli veya Japonya'nın kendi savunma kapasitesini daha da hızlı bir şekilde artırma ihtiyacı gibi dış gelişmelerden de etkilenebileceğini ifade eden Fitch, "Japon yeni Eylül ortasından bu yana zayıfladı ve bu kısmen ABD ve Japonya'daki son siyasi gelişmeleri yansıtıyor olabilir. Hem daha yüksek kamu harcamaları hem de daha zayıf bir yen enflasyonisttir ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmasını hızlandırabilir" değerlendirmesini de yaptı.

Fitch, "BOJ politika faizlerinin 2025 sonuna kadar %0,75'e ve 2026 sonuna kadar %1'e yükseleceği tahminimiz için yukarı yönlü riskler görüyoruz. Daha yüksek faiz oranlarının devam etmesi zaman içinde hükümetin faiz maliyetlerini artıracaktır, ancak daha güçlü yurtiçi enflasyonist dinamikler borç sürdürülebilirliğine dengeleyici destek sağlayabilir" dedi.