Toplam ciro eylülde yıllık yüzde 47 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun eylül ayında yıllık yüzde 47, aylık yüzde 5,5 arttığını açıkladı.

YILLIK VE AYLIK OLARAK AÇIKLANDI

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; bir önceki yılın aynı ayına göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4, ticaret ciro endeksi yüzde 49, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı. Bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.

TİCARET HACMİ ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 15,9 arttı.

Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,3 arttı.