Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 12,7, perakende satış hacmi ise yüzde 15,9 artış gösterdi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI

Ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.