Apara Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Giriş Tarihi: 10.11.2024 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.

Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
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