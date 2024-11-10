Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı:
"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.
Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2024
Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum. pic.twitter.com/HWmMxubUVA