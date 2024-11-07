Çin’in bankalardan faiz isteği

Çin'in ülkedeki bankalardan diğer finans kuruluşlarından gelen mevduatlara ödedikleri faiz oranlarını düşürmelerini istemesine ilişkin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Çinli düzenleyiciler ülkedeki bankalara, ekonomiyi canlandırmak için fonları serbest bırakmak amacıyla diğer finansal kurumlardan mevduatlara ödedikleri oranları düşürmelerini söyledi.

Çin Merkez Bankası tarafından denetlenen bir denetim organı olan faiz oranı öz disiplin mekanizması, bankaların bankalar arası mevduat oranını şu anda yıllık %1,5 olarak belirlenen 7 günlük ters repo oranıyla karşılaştırmaları gerektiğini söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, bankalara bankalar arası emsallerinden politika oranlarından önemli ölçüde daha yüksek bir oranda fon toplamamalarının söylendiğini belirterek, bazı kredi verenlerin şu anda finansal karşı taraflardan tasarrufları çekmek için yıllık %1,8 veya üzerinde ödeme yaptığını sözlerine ekledi.