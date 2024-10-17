Apara Gündem ECB faizi tekrar indirdi
Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:19 Son Güncelleme: 17.10.2024 15:39

ECB faizi tekrar indirdi

ECB faizi tekrar indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarını açıkladı. Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,50'den yüzde 3,25'e indirdiği belirtildi.

Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65'e indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 7. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana üçüncü indirim geldi.

ECB'nin bugünkü kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve eylülde yüzde 1,7 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında gelen enflasyondan sonra geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB faizi tekrar indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz