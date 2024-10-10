Apara Gündem Fed üyesinden faiz indirimine destek
Giriş Tarihi: 10.10.2024 09:03 Son Güncelleme: 10.10.2024 09:04

Fed üyesinden faiz indirimine destek

Fed üyesinden faiz indirimine destek

Boston Fed Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu tekrarladı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins ekonominin mevcut sağlıklı seyrini sürdürmesine yardımcı olmak için daha fazla faiz indiriminden yana olduğunu tekrarladı.

Collins, enflasyonun düşmesi ve ekonominin şoklara karşı daha kırılgan hale gelmesi nedeniyle yetkililerin geçen ay faiz oranlarını yarım puan düşürmesinin "ihtiyatlı" olduğunu söyledi.

Collins, "Para politikasının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam ettiğini kabul ederek, ilk 50 baz puanlık faiz indirimini ihtiyatlı buldum. Muhtemelen daha fazla ayarlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Ancak politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve ekonomi geliştikçe ayarlanarak verilere bağlı kalacağını vurgulayacağım" dedi.

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Fed üyesinden faiz indirimine destek
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