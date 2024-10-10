Fed üyesi Daly: Bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha yapılması olası

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini "tamamen" desteklediğini ve ekonominin beklediği gibi gelişmesi halinde bu yıl bir ya da iki faiz indiriminin daha olası olduğunu söyledi.

"İşgücü piyasası vites küçülttü" diye konuşan Daly, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden "oldukça emin" olduğunu vurguladı.

Daly, merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana %5,25-%5,50 aralığında tuttuğu Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmaması nedeniyle reel faiz oranının yükseldiğini belirterek, "Bu da bana göre ekonomiyi çökertmek için bir reçeteydi. ve enflasyon yörüngesinde yeni bir şey kazandırmıyordu. Ayrıca, işgücü piyasasında daha fazla yavaşlama görmek istemiyorum" dedi.

"Geçen ayki yarım puanlık indirim bu nedenle politikayı ekonomiyle uyumlu hale getirmenin bir yoluydu" diye konuşan Daly, "Atılan adım, bir sonraki toplantıda ne yapacağımızı öngörmüyor. Daha sonraki ayarlamaların hızı ya da büyüklüğü hakkında da bir şey söylemiyor. Bu yıl iki faiz indirimi daha ya da bir faiz indirimi daha, ekonomiye ilişkin öngörülerim göz önüne alındığında, benim zihnimde olası olan aralığı gerçekten kapsıyor" ifadelerini kullandı.