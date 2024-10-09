İngiltere kamu borcu hesaplamasından BoE’nin zararlarını çıkaracak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, hükümetin mali kurallarının temelini oluşturan teknik tanımları değiştirerek sermaye yatırımları için 10-20 milyar sterlin değerinde borçlanma alanı açacak.

Guardian'ın Reeves'in ismi açıklanmayan müttefiklerine dayandırdığı haberine göre Reeves, İngiltere Merkez Bankası'nın geçmişteki varlık alım programlarından devletin uğradığı zararları borcun hesaplanma şeklinden çıkaracak.

Haberde, Reeves'in yeni kamu kurumları kurmak için kullanılan her türlü ekstra borçlanmayı da hariç tutacağı belirtildi.

Temmuz ayında yapılan seçimlerde iktidara gelmesinden bu yana İşçi Partisi'nin ilk bütçesini 30 Ekim'de sunacak olan Reeves, dikkatli mali yönetim ve daha fazla özel sektör yatırımını teşvik eden altyapıya yönelik devlet harcamaları yoluyla İngiltere ekonomisinin daha hızlı büyümesini sağlamayı vaat ediyor.