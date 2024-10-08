ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 17 Ekim'de mevduat faizini 25 baz puan indirmesi ve faiz indirimine Aralık ayı toplantısında da devam etmesi bekleniyor.

Reuters'ın 2-8 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 75 ekonomistin 70'i, yani %90'ından fazlası, ECB'nin önümüzdeki hafta mevduat faizini ikinci kez 25 baz puan indirerek %3,25'e çekmesini beklediklerini söyledi. Sadece beş kişi değişiklik olmayacağını öngördü. Geçen ay ekonomistlerin yalnızca %12'si ya da 77 ekonomistin dokuzu Ekim ayında bir indirim öngörmüştü.

Merkez Bankası, 75 ekonomistin 68'ine göre piyasa fiyatlamasına paralel olarak Aralık ayında tekrar %3,00'e düşecek.

TD Securities küresel makro strateji müdürü James Rossiter, "Hem manşet hem de çekirdek enflasyon baskılarının azalmasıyla birlikte, ECB'nin büyümeye yönelik hızlanan aşağı yönlü riskleri yönetirken nötr oranına yakın bir yere daha çabuk dönebileceğine inanıyoruz. Büyümenin gelecek yıl da trendin altında seyredecek olması, ECB'nin Ekim ayından itibaren istikrarlı bir şekilde faiz indirimine gitmesi için yeterli" dedi.