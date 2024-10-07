Apara Gündem Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyecek
Giriş Tarihi: 7.10.2024 11:16 Son Güncelleme: 7.10.2024 11:40

Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyecek

Ekmeğe haksız fiyat artışına izin vermeyeceklerini belirten Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamalarının tespit edilerek cezalandırıldığını bildirdi. Piyasaya arz edilen ekmeklerin fiyat tarifelerinin Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından yürürlüğe konulduğunu bildiren Bakanlık, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlenmekte olduğunun da bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığı: Ekmeğe haksız fiyat artışına izin verilmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz