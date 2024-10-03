Fed’in daha düşük faiz indirmesi fiyatlanıyor

ADP Özel Sektör İstihdamı verisi ABD'deki şirketlerin işe alımlarının Eylül ayında toparlandığını ortaya koydu. Buna göre Ağustos ayında, Mart 2023'ten bu yana en zayıf yükselişini kaydeden özel istihdam geçen ay 143 bin ile Bloomberg anketindeki 125 binlik beklentinin üzerinde arttı.



ADP verileri, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden önce geldi. Pazartesi açıklanan JOLTS iş ilanları verisi de beklentileri aşmıştı.

Verilerin açıklanması Fed'in büyük bir faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilere darbe vururken, ABD hazine tahvilleri değer kaybetti ve dolar yükseldi. Swap piyasalarında Fed'in Kasım toplantısında 33 baz puanlık bir politika gevşemesi fiyatlandı. Bu rakam geçtiğimiz hafta 44 baz puan seviyesindeydi.

Morgan Stanley'den Chris Larkin, "ADP verisi yukarı yönde sürpriz yaparak işgücü piyasasının büküldüğünü ancak kırılmadığını gösteriyor. Cuma günkü aylık istihdam raporu, mevcut istihdam tablosu için son sözü söyleyecek" dedi.

Meghan Swiber liderliğindeki Bank of America Corp. stratejistlerine göre, istihdam raporu yukarı yönlü sürpriz yapsa bile yarım puanlık bir faiz indirimi ihtimalini masadan kaldırmayacak. Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan'a göre Fed'in agresif politika gevşemesi ekonomiyi aşırı uyarma riski taşıyor. Bloomberg TV'ye konuşan Rowan, "Daha fazla faiz indirimine ihtiyacımız olup olmadığı net değil" dedi.