Japonya Maliye Bakanı Kato: BoJ’un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz

Japonya'nın yeni Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Japonya Merkez Bankası'nın finansal durumu göz önünde bulundurarak %2 enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasını uygun bir şekilde yönetmesini beklediğini söyledi.

Maliye bakanı olarak ilk basın toplantısında konuşan Kato, "BoJ'un piyasalarla kapsamlı bir iletişim kurmasını bekliyoruz" dedi.

Birinci önceliklerinin deflasyondan çıkmak olduğunu belirten Kato, Japon ekonomisinde toparlanma işaretleri gördüklerini ve bu trendi güçlendireceklerini vurguladı.

Kato, "Amacımız daha yüksek ücretler ve yatırım yolu ile ekonomik büyüme. BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini başarmak için uygun politikaları belirleyeceğini ve bunu yaparken finansal durumu hesaba katacağını umuyoruz" diye konuştu.