Bakan Şimşek’ten yeşil dönüşüm açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden yeşil ihracata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yapısal reform programımızın önemli bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz.
Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığımızın da karşı garantisiyle sağladığı kaynakla Eximbank yeşil ihracata uygun koşullu finansman imkanı sunuyor."
Yapısal reform programımızın önemli bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 28, 2024
Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığımızın da karşı garantisiyle sağladığı kaynakla Eximbank yeşil ihracata uygun koşullu… https://t.co/6RJtrBskIu