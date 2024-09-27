Bakan Şimşek: Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir

ABD'de yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği yoğun toplantılar sonrası Türkiye'ye dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZİN YATIRIM ÇEKME POTANSİYELİ YÜKSEKTİR"

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük.

Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.

Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir.

Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."