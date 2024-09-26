Bakan Şimşek: Türkiye’nin rezerv yeterliliği uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Rezervlerdeki yükselişe dikkati çeken Şimşek, "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ekonomi programı sayesinde azalan cari açık ve artan rezervlerin, ülkenin risk primini düşürürken finansal istikrarı güçlendirdiğini kaydetti.