Fed üyesi Kashkari: 50 baz puanlık faiz indirimi doğru karardı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankasının son faiz indirimini desteklediğini belirterek, enflasyonda önemli ilerleme ve işsizlikte artış riski ışığında bunu doğru karar olarak nitelendirdi.

Kashkari, yazdığı bir makalede, "Risk dengesi daha yüksek enflasyondan iş gücü piyasasının daha da zayıflaması riskine doğru kaymış ve federal fon faizinin düşürülmesini gerektirmiştir. Bu indirimden sonra bile, politikanın genel duruşu sıkı olmaya devam ediyor" dedi.

Kashkari, bu yıl Fed'in 12 oy hakkı olan faiz belirleyicisi arasında yer almadığı için son kararla ilgili görüşü daha önce bilinmiyordu. Yakın zamana kadar Fed politika yapıcıları arasında daha şahin olan Kashkari, enflasyonu düşürmek için Fed politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalması gerektiğini savunuyordu.

Ağustos ayında faiz indirimine açık olduğunu söylemiş, ancak iş gücü piyasasında hızlı bir bozulma olmadığı sürece daha küçük bir faiz indirimi tercih ettiğini belirtmişti.

Kashkari yazdığı makaledeki grafikte gelecek yıl boyunca politika faizinde tam yüzde puanlık bir indirim daha öngördüğü ve bunu %3,4'e indireceği belirtiliyor.

Kashkari ancak asıl patikanın gelen verilere bağlı olacağını söyledi.

Kashkari, Fed'in tercih ettiği ölçüye göre enflasyonun %2,5'e düştüğünü, bu seviyenin enflasyonla mücadelede zafere işaret etmediğini ancak önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.