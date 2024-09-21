Apara Gündem Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor
Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:49 Son Güncelleme: 21.09.2024 11:51

Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor

Bakan Şimşek: Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye ilgi artarak devam ettiğini vurgulayarak "Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Almanya'da yöneticilerle ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'YE İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 24 saatliğine gittiğimiz Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdik.

Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz."

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Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor
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