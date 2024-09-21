Bakan Şimşek: Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Almanya'da yöneticilerle ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'YE İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Türkiye'ye ilginin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 24 saatliğine gittiğimiz Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdik.

Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz."