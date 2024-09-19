Apara Gündem Merkez Bankası rezervlerinde tarihi seviyeler
Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:35 Son Güncelleme: 19.09.2024 15:00

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi seviyeler

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi seviyeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
21.06.202459.12788.495147.622
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
26.07.202456.10491.907148.011
16.08.202458.76994.146152.915
23.08.202459.69890.715150.413
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761
13.09.202461.39592.155153.550

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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi seviyeler
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