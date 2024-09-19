Çin’in faizleri düşürmesi öngörülüyor

Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, ABD Merkez Bankası'nın büyük faiz indiriminin yuandaki keskin düşüşlere ilişkin risklerin bir kısmını ortadan kaldırmasının ardından, Çin'in Cuma günü ana politika ve gösterge borç verme oranlarını düşürmesi bekleniyor. Para politikasındaki ayrışma ve zayıflayan Çin yuanı, Pekin'in son birkaç yıldır politikayı gevşetme çabalarını sınırlayan temel kısıtlamalar oldu.

Ancak ABD merkez bankasının parasal genişleme döngüsünü bu hafta her zamankinden daha büyük bir yüzde yarım puanlık indirimle başlatmasıyla, analistler ve tüccarlar Pekin'in para politikası üzerinde daha fazla manevra alanı olduğuna inanıyor.

Normalde bankaların en iyi müşterilerinden tahsil edilen kredi faiz oranı (LPR), her ay belirlenen 20 ticari bankanın Çin Merkez Bankası'na (PBOC) önerilen oranları sunmasının ardından hesaplanıyor. Reuters'ın bu hafta 39 piyasa gözlemcisiyle yaptığı bir ankette, tüm katılımcıların 27'si veya %69'u hem bir yıllık hem de beş yıllık LPR'lerin düşürülmesini bekliyordu.

Kalan 12 katılımcıdan ikisi sadece beş yıllık LPR'de indirim öngörürken, diğer 10 katılımcı her iki faiz oranında da değişiklik olmayacağını tahmin etti.