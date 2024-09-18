Fed faizi 50 baz puan indirdi

Merkez bankaları karar haftasının en önemli faiz kararlarından biri belli oldu. Amerika Merkez Bankası 4 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine gitti. En son Kovid-19'da faiz indirimine giden banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 50 baz puan faiz indirim kararını Fed Yönetim Kurulu üyelerinde Michelle Bowman'ın muhalefetine rağmen aldı. Bowman faizin 25 baz puan indirilmesi yönünde oy kullandı. 2005'ten bu yana ilk kez Fed Yönetim Kurulu'ndan bir isim faiz kararına muhalif kaldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözle bakılırken 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de güçlüydü.

50 baz puanlık indirim piyasada Fed'in zayıflayan ekonominin beklentilerinden endişe duyduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Fed son artışını Temmuz 2023'te yaparak faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.

FED 4 YIL ARADAN SONRA FAİZİ İNDİRDİ

FOMC yaptığı politika açıklamasında, "bir miktar yüksek" kalmasına rağmen enflasyon konusunda "daha fazla güven" kazandığını söyledi. İstihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği bir ortamda yetkililer, sağlıklı bir işgücü piyasasını sürdürürken fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma risklerinin "kabaca dengede" olduğunu kaydetti.

FOMC açıklaması şöyle:

"Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. İstihdam artışı yavaşlamıştır ve işsizlik oranı yükselmekle birlikte düşük seyretmektedir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydetmiştir ancak bir miktar yüksek seyretmektedir. Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir.

Komite, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanmıştır ve istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir.

Ekonomik görünüm belirsizdir ve Komite, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir. Enflasyondaki ilerleme ve risk dengesi ışığında Komite, federal fon oranı için hedef aralığını 1/2 puan düşürerek yüzde 4-3/4 ila 5'e çekmeye karar vermiştir.

Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaları değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir. Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir.

Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir.

Kurul, (daha fazla) -2- Kurul'un hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır.

Para politikası kararına Başkan Jerome H. Powell, Başkan Yardımcısı John C. Williams, Thomas I. Barkin, Michael S. Barr, Raphael W. Bostic, Lisa D. Cook, Mary C. Daly, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Adriana D. Kugler ve Christopher J. Waller oy vermiştir. Bu eyleme karşı oy kullanan Michelle W. Bowman, federal fon oranı için hedef aralığın bu aşamada 1/4 puan düşürülmesini tercih etti.

FED YETKİLİLERİ BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Fed yetkililerinin bu yıl için büyüme tahmini gerilerken, önümüzdeki yıllar için tahminlerde bir değişiklik olmadı. Medyan faiz tahminini ise önümüzdeki üç yıl için aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2024 yılı GSYH beklentisi %2,1'den %2,0'a çekildi. 2025, 2026 ve 2027 yılları için %2,00, uzun dönem için %1,8 olarak kaldı.

Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin tüm faiz tahminleri aşağı geldi. Bu yıl için medyan faiz tahmini %5,1'den %4,4'e, gelecek yıl için %4,1'den %3,4'e, 2026 yılı için %3,1'den %2,9'a aşağı yönlü revize edildi. 2027 yılı ve uzun dönem için tahmin %2,9 olarak belirlendi.

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi %2,8'den %2,6'ya, gelecek yıl beklentisi %2,3'ten %2,2'ye çekilirken, 2026 ve 2027 yılları beklentisi %2,0 olarak öngörüldü.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için %2,6'dan %2,3'e, gelecek yıl için %2,3'ten %2,1'e çekerken, 2026, 2027 ve uzun dönem için %2,0 olarak belirledi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini %4,0'dan %4,4'e, gelecek yıl tahminini %4,2'ten %4,4'e, 2026 tahminini %4,1'den %4,3'e yükseltti; 2027 ve uzun dönem tahmini %4,2 oldu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

ONS ALTIN YENİ REKOR KIRDI

Ons altın Fed kararı sonrasında ilk 2573,17 dolara geriledi. Ardından yönünü yukarı çevirerek yüzde 1'in üzerinde artışla 2597,96 dolara kadar yükseldi.