Piper Sandler: Fed bu yıl 100 baz puan faiz indirimi yapabilir

Piper Sandler baş yatırım stratejisti Michael Kantrowitz, Fed'den yarın50 puanlık bir indirim görmek istemesine rağmen 25'in daha olası olduğuna inandığını söyledi.

"Bence Fed Başkanı Powell, faizleri bu kadar hızlı düşürecekleri beklentisini oluşturmak için gerçekten gerekli olmadıkça belki 50 yapmaktan kaçınmak istiyor. Ancak diğer taraftan, bence 50 yapmalılar ve sanırım Powell'ın gerçekten ne kadar emin olduğunu göreceğiz" diye konuşan Kantrowitz, indirimin boyutunun piyasalar için "büyük bir fark" yaratmayacağına inandığını da vurguladı.

"Bunun yerine, odak noktası muhtemelen önümüzdeki faiz indirimi yolu üzerinde olacaktır" ifadelerini kullanan Kantrowitz, Eylül ayında işgücü piyasasının yavaşlamasıyla birlikte işsizlik oranının yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Genel olarak Kantrowitz, piyasanın şu anda fiyatladığı gibi 2024'te toplam 100 baz puanlık indirim görmesinin "mümkün" olduğuna inandığını da vurguladı.