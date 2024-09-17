İkinci el araç satışlarında yeni sisteme geçiliyor

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile ikinci el araç satışlarında yeni sisteme geçildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda geçmişte ikinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakalarının Ticaret Bakanlığı Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte tarih olduğu bildirildi.

Bakanlık, yeni sistem ile birlikte araç alım satım işlemlerinin güvence altında olduğunu vurgulayarak satıcının güvenli ödeme sürecini başlatacağını, alıcının notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracağını, satışın onaylanması sonrasında ise güvenli hesapta bekletilen paranın anında satıcının hesabına geçeceğini duyurdu.