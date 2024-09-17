Ekonomistler BOJ için aralık ayını işaret etti

CNBC International anketine göre ekonomistler, döviz stratejistleri ve Japonya odaklı fon yöneticileri Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda bölünmüş durumda.

CNBC'nin anketine katılan 32 analist arasında, Cuma günü sona erecek olan bu haftaki BOJ toplantısında herhangi bir değişiklik olmayacağı konusunda görüş birliği var. Ancak Ekim ve Aralık toplantıları için görünüm çok daha az kesin.

2-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, Ağustos ayı başındaki dalgalanma, iktidardaki LDP'nin liderlik yarışı ve ücret-fiyat dinamiklerine ilişkin daha fazla kanıt arzusu, analistler arasında Eylül ayında bir faiz değişikliğinin neden son derece düşük bir olasılık olduğuna dair yaygın olarak belirtilen nedenler oldu.

Fitch Ratings'in ekonomi ekibinde direktör olan Jessica Hinds, "Merkez bankasının kademeli olarak hareket etmeye ve Temmuz ayındaki faiz artışının etkisinin tam olarak hissedilmesine izin vermeye istekli olacağını düşünüyoruz" dedi.

CNBC'nin anketine katılanların %18,75'i Ekim toplantısı için bir artırım beklerken, %25'i bir artırımın mümkün olduğunu söyledi. Analistlerin yaklaşık %25'i Aralık ayında bir artırımın muhtemel olduğunu söylerken, %31,25'i bunun BOJ'un ekonomik verilere bağlı olarak para politikasını ayarlayabileceği anlamına gelen "canlı bir toplantı" olduğunu söyledi.

Allianz Global Investors'ın çoklu varlıklardan sorumlu küresel baş yatırım yetkilisi Gregor Hirt, bu yıl büyük olasılıkla Ekim ayında olmak üzere bir artırım olasılığını güçlü görüyor. Hirt, "Sağlam enflasyon ve ücret verilerinin yanı sıra dirençli büyüme ile BOJ, getiri eğrilerinin küresel olarak yeniden fiyatlandırılması Japon tahvillerini desteklerken, herhangi bir politika ayarlamasının etkisini hafifletmeye ve Japon ekonomisine uyum sağlaması için zaman vermeye yardımcı olurken bir artırım daha yapmak isteyebilir" dedi.

UBS'in baş Japonya ekonomisti Masamichi Adachi de BOJ Tankan anketi sağlam kaldığı ve "hem Japonya hem de ABD'deki siyasetten fazla gürültü gelmemesi" de dahil olmak üzere piyasa koşulları istikrarlı olduğu sürece Ekim ayında bir hamle yapılacağını öngördü.