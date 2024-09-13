Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'den yüzde 18,38'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,28'den 37,16'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,03'den 42,43'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 25,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,3 milyar dolara geriledi.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den yüzde 3,4'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.